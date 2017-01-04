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Хосеп Гвардиола: Хочу доказать себе, что способен добиться успеха не только с «Барселоной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о причинах переезда в чемпионат Англии, а также дал оценку своей профессиональной деятельности.

«Думаю, карьера тренера складывается для меня очень неплохо, потому что за семь лет я успел поработать с серьезными командами. Мне удалось выиграть немало титулов. Вы не можете и представить себе, с какими талантливыми футболистами я имел дело.

Люди ошибаются, думая, что если «Сити» возглавил Хосеп, то клуб обязательно выиграет трофеи. Конечно, этого исключать нельзя, но и уверенным быть не стоит. Такие вещи зависят от огромного количества нюансов. Сейчас «Манчестер» должен работать над изменением ситуации.

Я приехал в Англию, чтобы получить новые знания. Хочу доказать самому себе, что способен добиться успеха не только с «Барселоной», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, Гвардиола возглавлял сине-гранатовых с 2008 по 2012 гг. Вместе с каталонским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании (3 раза), Кубок (2) и Суперкубок Испании (3), Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2).

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