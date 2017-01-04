«Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист», забросив пять шайб
В матче регулярного
чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1.
В составе победителей
голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл
и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов.
Команда из
Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи»
расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.
В следующем туре подопечные Вячеслава Буцаева 6 января сыграют на выезде с «Барысом», а «Автомобилист» в этот же день примет «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы:
Пепеляев (Костицын, Петерссон), 4:26 (0:1). Максвелл 5:31 (0:2). Костицын (Крикунов), 21:50 (0:3). О'Делл 23:15 (0:4). Морозов (Левицкий), 39:28 (0:5). Чистов (Моня), 52:52 (1:5).
Место и дата
04 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция