«Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист», забросив пять шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1.



В составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов.

Команда из Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.

В следующем туре подопечные Вячеслава Буцаева 6 января сыграют на выезде с «Барысом», а «Автомобилист» в этот же день примет «Торпедо».

КХЛ

Регулярный чемпионат