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Форвард «Астон Виллы» Жестед перешел в «Мидлсбро»

Источник:  ФК «Мидлсбро»Комментарии

Нападающий «Астон Виллы» Руди Жестед перешел в «Мидлсбро», сообщает официальный сайт команды из Северного Йоркшира.

Контракт 28-летнего форварда с новой командой рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне Жестед принял участие в 19 матчах в составе «львов», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Руди родился во Франции, но решил выступать за сборную Бенина. В составе африканской команды форвард отыграл 11 матчей, забив три гола.

По данным transfermarkt.de клуб из АПЛ заплатил за нападающего 7,1 миллион евро.

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