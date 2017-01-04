Форвард «Астон Виллы» Жестед перешел в «Мидлсбро»
Нападающий «Астон Виллы» Руди Жестед перешел в «Мидлсбро»,
сообщает официальный сайт команды из Северного Йоркшира.
Контракт 28-летнего форварда с новой командой
рассчитан до июня 2020 года.
В текущем сезоне Жестед принял участие в 19 матчах в
составе «львов», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную
передачу.
Руди родился во Франции, но решил выступать за сборную
Бенина. В составе африканской команды форвард отыграл 11 матчей, забив три
гола.
По данным transfermarkt.de клуб из АПЛ заплатил за нападающего 7,1 миллион евро.
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