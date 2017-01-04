Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерунда
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».
«Это полная ерунда», – заявил наставник немецкого клуба.
Ранее сообщалось, что клубы уже начали переговоры по трансферу игрока сборной Чили.
В нынешнем сезоне 29-летний Видаль провел во всех турнирах 20 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2019 года.
Отметим, что футболист знаком с наставником «Челси» Антонио Конте по совместной работе в «Ювентусе».
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