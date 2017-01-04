Петерис Скудра: Мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по результату
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тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой»
(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Всех - с
Новым Годом! «Югре» - спасибо за игру! Тяжелый матч, очень
непростой... Вообще, здесь очень тяжело играть. Мы три предыдущих года
проигрывали здесь. Очень серьезно готовились, очень хотели начать хорошо, и, в
принципе, неплохо сыграли. Нужно отметить самоотдачу противника: столько
блокированных бросков - команда здорово играла, нам было очень тяжело. И когда
повели в счете, я считаю, мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по
результату. И самое главное - то, что во второй половине матча мы не так много
дали противнику и выиграли хорошую игру. Всем спасибо», - сказал Скудра на
послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин. Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.
Матч
Югра - Торпедо - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Галузин (Потапов), 33:23 (0:1). Сёмин 58:52 (0:2).
Место и дата
04 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция