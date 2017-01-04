Петерис Скудра: Мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по результату

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу своих подопечных над «Югрой» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всех - с Новым Годом! «Югре» - спасибо за игру! Тяжелый матч, очень непростой... Вообще, здесь очень тяжело играть. Мы три предыдущих года проигрывали здесь. Очень серьезно готовились, очень хотели начать хорошо, и, в принципе, неплохо сыграли. Нужно отметить самоотдачу противника: столько блокированных бросков - команда здорово играла, нам было очень тяжело. И когда повели в счете, я считаю, мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по результату. И самое главное - то, что во второй половине матча мы не так много дали противнику и выиграли хорошую игру. Всем спасибо», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин. Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.