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Президент «Севильи»: Мы надеемся, что Йоветич решится на переезд в Испанию

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда миланского «Интера» Стевана Йоветича.

«Речь идет о прекрасном игроке. Мы надеемся, что он решится на переезд в чемпионат Испании, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, «Севилья» и «Интер» смогут придти к общему знаменателю в этом вопросе. Но лично я не люблю говорить о вещах, которые еще не завершены», – цитирует главу андалусийского клуба Football Italia.

Напомним, Йоветич выступает за «Интер» с 2015 года. Ранее нападающий защищал цвета таких клубов, как «Партизан», «Фиорентина», «Манчестер Сити». За сборную Черногории форвард играет с 2007 года. Сейчас в его активе за национальную команду 40 матчей и 16 мячей.

В нынешнем сезоне Йоветич принял участие в пяти матчах серии А, проведя на поле всего 67 минут, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что нападающий входит в сферу интересов «Спартака», который готов выложить за него 15 млн евро.

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