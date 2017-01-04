Андрей Разин: «Торпедо» не зря находится на третьем месте в своей конференции
Главный тренер «Югры»
Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (0:2) в
матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Торпедо»
- с победой. Думаю, команда не зря находится на третьем месте в своей
конференции: команда стабильная, показывающая очень жесткий, силовой хоккей,
управляемая. Сегодня наша команда тоже была управляемая, за исключением двух
человек. Потеряли в начале игры Панова, пришлось перестроиться - он ключевой
игрок. Но когда выпадают два человека: один из первой пятерки, другой из второй
- это бьет, конечно, по составу; проиграли полностью первый период. А так, был
шанс в первом периоде, когда попали в штангу, был шанс в конце игры, когда
играли «шесть на четыре». В остальном - результат заслуженный. Будем
делать выводы», - сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин. Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.
Матч
Югра - Торпедо - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Галузин (Потапов), 33:23 (0:1). Сёмин 58:52 (0:2).
Место и дата
04 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция