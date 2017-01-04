Андрей Разин: «Торпедо» не зря находится на третьем месте в своей конференции

Главный тренер «Югры» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Торпедо» - с победой. Думаю, команда не зря находится на третьем месте в своей конференции: команда стабильная, показывающая очень жесткий, силовой хоккей, управляемая. Сегодня наша команда тоже была управляемая, за исключением двух человек. Потеряли в начале игры Панова, пришлось перестроиться - он ключевой игрок. Но когда выпадают два человека: один из первой пятерки, другой из второй - это бьет, конечно, по составу; проиграли полностью первый период. А так, был шанс в первом периоде, когда попали в штангу, был шанс в конце игры, когда играли «шесть на четыре». В остальном - результат заслуженный. Будем делать выводы», - сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин и Дмитрий Семин. Команда из Нижнего Новгорода с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, а подопечные Андрея Разина расположились на 14-м месте на Востоке, имея в активе 49 очков.