Председатель совета директоров «Куньлуня»: Нам помогает КХЛ, мы многому учимся у СКА

Председатель совета директоров «Куньлунь Ред Стар» Чжао Сяоюй рассказал о развитии клубного маркетинга и отметил, что клуб консультируется с петербургским СКА.

- У нас высокие ожидания относительно маркетинга и связанных с ним доходов. Пока мы только начинаем, и имеющийся прогресс вполне неплох. Сейчас мы видим, что семьи с детьми ходят на хоккей с удовольствием и готовы тратить деньги.

Мы работаем над ошибками. Нам помогает лига, мы многому учимся у СКА. Разумеется, мы не можем быть столь же успешны в этом направлении, как СКА, нам всего пять месяцев, а для этого нужны годы. При этом нужно учитывать, что российский опыт невозможно просто скопировать в китайских условиях, его необходимо адаптировать, - приводит слова Чжао Сяоюя ТАСС.

Напомним, «Куньлунь Ред Стар» вступил в КХЛ летом 2016 года. В сезоне 2016/2017 команда провела часть домашних матчей в Шанхае, а основной ареной заявлен пекинский «Ле Спортс Центр», который вмещает 14 тысяч зрителей.

В регулярном чемпионате подопечные Владимира Юрзинова-младшего набрали 64 очка в 45 играх и расположились на седьмой позиции в Восточной конференции. На счету китайского клуба 22 победы (19 - в основное время) и 23 поражения (22 - в основное время). Ближайший матч «Куньлунь» проведет 5 января в Братиславе против «Слована».