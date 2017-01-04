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«Андерлехт» объявил цены на билеты к матчу с «Зенитом»

Источник:  ФК «Андерлехт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Андерлехта», 5 января стартует продажа билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с питерским «Зенитом».

Отмечается, что до 23 января билеты могут приобрести только владельцы абонементов, цена – от 15 до 40 евро. Для остальных болельщиков билеты стоят от 20 до 55 евро.

Напомним, матч против российского клуба «Андерлехт» проведет 16 февраля, а ответная встреча состоится в России и намечена на 23 февраля.

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