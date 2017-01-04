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Григорян – основной претендент на пост главного тренера «Анжи»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, по информации «Советского спорта», является основным претендентом на пост главного тренера «Анжи».

Решение о назначении может быть принято в ближайшее время. Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил об отставке Павла Врбы, который возглавил «Анжи» после работы со сборной Чехии на Евро-2016. 

Ранее клуб сообщал о намерении расстаться с несколькими игроками в связи с необходимостью экономии. 

Сейчас «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков в 17 матчах.

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