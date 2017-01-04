Нобель Арустамян: Теперь «Краснодару» важно качественно усилить состав
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил поведение «Краснодара» на трансферном рынке.
Напомним, ранее в команду был приглашен защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирес. Покинули клуб – Одил Ахмедов (в чемпионат Китая), а также ожидается уход Эбуэ Куасси в шотландский «Селтик».
«Отличная работа «Краснодара» на рынке по продажам. Теперь важно также качественно усилить состав», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.
Отличная работа Краснодара на рынке по продажам. Теперь важно также качественно усилить состав.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 3 января 2017 г.
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