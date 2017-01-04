Нападающий «Ювентуса» Черри перешел в «Пескару»
Нападающий «Ювентуса»
Альберто Черри на правах аренды перешел в «Пескару», сообщает официальный сайт «дельфинов».
Соглашение 20-летнего итальянца с бело-голубыми рассчитано до июня 2017 года.
Firma biancazzurra per @AlbertoCerri9, l'attaccnte classe 96 resterà al Delfino sino a Giugno 2017 #ForzaPescaraSempre #vivibiancazzurro pic.twitter.com/QOI3r6E9za— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 4 января 2017 г.
Первую часть сезона форвард на правах аренды провел в команде серии Б - СПАЛ, за которую
сыграл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Черри родился в городе Парма и является воспитанником одноименной команды.
В 2015 году на правах свободного агента перешел в «Ювентус».
С 2011 года вызывается в молодежные сборные Италии, за которые провел 66 матчей и забил 24 гола.
«Пескара» после 18 туров чемпионата Италии занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.