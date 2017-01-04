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Нападающий «Ювентуса» Черри перешел в «Пескару»

Источник:  ФК «Пескара»Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Альберто Черри на правах аренды перешел в «Пескару», сообщает официальный сайт «дельфинов».

Соглашение 20-летнего итальянца с бело-голубыми рассчитано до июня 2017 года.

Первую часть сезона форвард на правах аренды провел в команде серии Б - СПАЛ, за которую сыграл 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Черри родился в городе Парма и является воспитанником одноименной команды. В 2015 году на правах свободного агента перешел в «Ювентус».

С 2011 года вызывается в молодежные сборные Италии, за которые провел 66 матчей и забил 24 гола.

«Пескара» после 18 туров чемпионата Италии занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. 

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