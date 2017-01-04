«Барыс» забросил три безответные шайбы в ворота «Спартака»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на домашнем льду обыграл «Спартак» со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Кори Тривино, Найджел Доус и Дастин Бойд.

Команда из Астаны с 68-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а москвичи расположились на десятой строчке на Западе, имея в активе 60 очков.

В следующем туре «Барыс» 6 января примет «Сочи», а «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с «Югрой».

КХЛ

Регулярный чемпионат