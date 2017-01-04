Южный и Кравчук проиграли на старте турнира в Ченнае в парном разряде

57-я ракетка мира Михаил Южный одержал победу над Сакетом Минени из Индии (6:4, 6:3) в матче первого круга турнира ATP Aircel Chennai Open. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Южный вышел во второй круг в Ченнае

Южный вышел во второй круг в Ченнае 57-я ракетка мира Михаил Южный одержал победу над Сакетом Минени из Индии (6:4, 6:3) в матче первого круга турнира ATP Aircel Chennai Open. Матч продолжался 1 час 25 минут.

85-я ракетка мира Константин Кравчук выбыл из борьбы на турнире ATP Aircel Chennai Open.

Кравчук проиграл Пэру в Ченнае 85-я ракетка мира Константин Кравчук выбыл из борьбы на турнире ATP Aircel Chennai Open.

Кузнецов остался на 46-й строчке в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Кравчук потерял четыре позиции в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вошел в первую сотню рейтинга АТР На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.