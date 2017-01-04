Южный и Кравчук проиграли на старте турнира в Ченнае в парном разряде
Российские теннисисты Михаил Южный и Константин Кравчук в рамках первого круга турнира в Ченнае уступили в парном разряде американцу Николасу Монро и представителю Новой Зеландии Артему Ситаку.
Встреча, прошедшая сегодня, 4 января, продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 3:6.
Таким образом, Монро и Ситак выходят в четвертьфинал турнира, где поспорят с бельгийцем Стивом Дарси и французом Бенуа Пэром.
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