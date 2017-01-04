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Джокович оказался сильнее Себальоса во втором круге турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович в рамках второго круга турнира в Дохе нанес поражение представителю Аргентины Орасио Себальосу.

Встреча, прошедшая сегодня, 4 января, продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 29-летнего белградца, который занимает второе место в рейтинге АТР.

За все время игры Джокович исполнил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку, реализовал оба брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

В следующей стадии турнира сербский спортсмен встретится с представителем Чехии Радеком Штепанеком.

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