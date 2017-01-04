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Антон Бурдасов: Ковальчук – большой мастер, и нужно просто слушать, что он говорит

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Авангарда» Антон Бурдасов, делясь воспоминаниями о сезонах в СКА, рассказал об игре в одном звене с Ильей Ковальчуком.

– С Ильей очень легко! Он большой мастер, и нужно просто слушать, что он говорит. Такого мастера не хотелось расстраивать, с ним в связке стараешься играть как можно лучше, чтобы он видел, что и я хороший игрок. А еще нашему взаимопониманию на льду помог тот факт, что мы и в жизни проводили время вместе.

– С кем еще из партнеров у вас чувствовалась игровая «химия»?
– С Шипачевым и Дадоновым, наверное. Это тоже два мастера, и их тоже не хотелось расстраивать. Кстати, они всегда вместе просматривают игры и обсуждают свои смены. Поэтому и играют так: точно знают, кто из них в каком моменте где находится. Если ты просто пришел, поздоровался и пошел играть – «химия» так просто не возникнет. Нужно много времени с партнерами проводить, – сказал Бурдасов в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, Антон Бурдасов играл в СКА с 2012-го по 2015 годы. В составе петербургского клуба нападающий стал обладателем Кубка Гагарина (2015), а в сезоне 2012/2013 выиграл с командой Кубок континента. За армейцев воспитанник челябинского хоккея провел 186 матчей в КХЛ, забросил 34 шайбы и отдал 45 результативных передач.

25-летний хоккеист стал игроком «Авангарда» в декабре 2015 года, тогда СКА обменял Бурдасова вместе с Петром Хохряковым на Сергея Широкова. В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 нападающий сыграл 25 матчей и набрал 19 (13+6) очков. Согласно официальному сайту КХЛ, 29 декабря Бурдасов был помещен в список травмированных, и игрок будет в нем находиться до 21 января.

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