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Защитник «Севильи» Колоджичак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»

Источник:  ФК «Боруссия» (Менхенгладбах)Комментарии

Крайний защитник «Севильи» Тимоти Колоджичак перешел в «Боруссию», сообщает официальный сайт менхенгладбахской команды.

25-летний француз польского происхождения подписал контракт, рассчитанный до июня 2021 года. 

Колоджичак стал игроком «Севильи» в 2014 году, перейдя из «Ниццы» за три миллиона евро. Вместе с красно-белыми он дважды выиграл Лигу Европы. За испанский клуб во всех турнирах француз сыграл 90 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Также ранее играл в «Лионе» и «Лансе».

Вызывался в молодежные сборные Франции разных возрастов, за которые в общей сложности сыграл 48 матчей.

По информации transfermarkt.de, «Боруссия» за футболиста заплатила 7,5 миллионов евро.

Напомним, команда из Менхенгладбаха после 16-ти туров чемпионата Германии занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

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