Защитник «Севильи» Колоджичак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»
Крайний защитник «Севильи» Тимоти Колоджичак перешел в «Боруссию», сообщает
официальный сайт менхенгладбахской команды.
25-летний француз польского происхождения подписал контракт, рассчитанный до июня 2021 года.
Die #Fohlenelf hat Timothée Kolodziejczak vom FC Sevilla verpflichtet. Der 25-jährige Abwehrspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021 pic.twitter.com/GRvQPUTzjv— Borussia (@borussia) 4 января 2017 г.
Колоджичак стал игроком «Севильи» в 2014 году, перейдя из «Ниццы» за три
миллиона евро. Вместе с красно-белыми он дважды выиграл Лигу Европы. За
испанский клуб во всех турнирах француз сыграл 90 матчей, в которых забил три
мяча и отдал одну голевую передачу.
Также ранее играл в «Лионе» и «Лансе».
Вызывался в молодежные сборные Франции разных возрастов, за которые в общей
сложности сыграл 48 матчей.
По информации transfermarkt.de, «Боруссия» за футболиста заплатила 7,5 миллионов евро.
Напомним, команда из Менхенгладбаха после 16-ти туров чемпионата Германии занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.
Ich bin borusse pic.twitter.com/qwgT2F5308— tkolo25 (@TimotheeKolo) 4 января 2017 г.