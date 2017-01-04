Олег Романцев: Можно сказать, что болельщики «Спартака» дождались

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о шансах столичного клуба на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

«Радует ли меня в этом сезоне команда «Спартака»? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это – быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.

Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то все сложится, как в кричалке: «Спартак» – чемпион!», – цитируют Романцева «Аргументы недели».

Напомним, по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.

Отметим, что ближайший преследователь красно-белых – «Зенит» – уступает столичному клубу 5 очков.