Олег Романцев: Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил работу в стане красно-белых итальянского специалиста Массимо Карреры, который возглавил команду минувшим летом.

«Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера «Ювентуса», и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв «Наполи». Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведет предсезонные сборы», – цитируют Романцева «Аргументы недели».

Напомним, по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает первое место в таблице РФПЛ, набрав после 17-ти туров 40 очков.

Отметим, что ближайший преследователь красно-белых – «Зенит» – уступает столичному клубу 5 очков.