Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 5ХК Сочи
Баскетбол  Химки50 : 44Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс3 : 0Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зинедин Зидан: Пепе – важный игрок «Реала», хочу, чтобы он остался в команде

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Пепе.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Португалии входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», а также китайского клуба «Хэбэй Чайна Фортун».

«Этот игрок очень важен для нашей команды. Пепе уже 10 лет выступает за «Раел» и успел войти в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в команде. Мне интересно лишь то, что он может дать команде. Остальное меня не касается», – приводит слова специалиста AS.

В нынешнем сезоне 33-летний Пепе провел во всех турнирах 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро, а его соглашение с мадридским клубом истекает летом 2017 года.

Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Миранчук рискует потерять все». Обзор Ловчева«Миранчук рискует потерять все». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самых важных новостях последних дней.Нобель Арустамян: Теперь «Краснодару» важно качественно усилить составКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил поведение «Краснодара» на трансферном рынке.Президент «Севильи»: Мы надеемся, что Йоветич решится на переезд в ИспаниюПрезидент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда миланского «Интера» Стевана Йоветича.Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерундаГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».Полузащитник «Челси» Лофтус-Чик станет игроком «Вест Хэма»Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает издание Evening Standard.Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛРомуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Эвертон» нашел замену ван Дейку в «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за ОбамеянгаНападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.«Ливерпуль» может приобрести за 50 млн фунтов нападающего «Бенфики»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.«Марсель» вошел в список претендентов на ШнайдерлинаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание The Sun.«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро, сообщает A Bola.«Манчестер Юнайтед» поборется с китайсиким клубом за ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе продолжает привлекать внимание других клубов.«Галатасарай» планирует взять в аренду СахоЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо может переехать в чемпионат Турции. Об этом сообщает издание AMK.Мората намерен вернуться в «Ювентус»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии.«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться«Спартак» продал центрального защитника? «Краснодар» продолжил обновляться«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Бадштубер может перейти из «Баварии» в «Гамбург»Бывший защитник сборной Германии Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в «Гамбурге».Ромуло 11 января присоединится к «Фламенго»Полузащитник «Спартака» Ромуло присоединится к бразильскому «Фламенго» 11 января, сообщает UOL.Агент Хильемарка: Впервые слышу об интересе к Оскару со стороны «Спартака»Агент полузащитника «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк сообщил, что ничего не знает об интересе к футболисту со стороны «Спартака».«Зенит» может приобрести Самариса на деньги, полученные за продажу Витселя«Зенит» не теряет надежду приобрести полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса, сообщает noticiasaominuto.com.Калитвинцев продолжит карьеру в немецком клубе «Эрцгебирге Ауэ»Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев подпишет двухлетний контракт с клубом второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ».
Главные новости
Футбол
Валерий Газзаев: У Слуцкого будет время подумать, почему в еврокубках ЦСКА выступал так не убедительно
Футбол
Денис Глушаков: Хочу на «Открытие-Арену», жду с нетерпением старта РФПЛ
Футбол
Олег Романцев: Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!
Футбол
Олег Романцев: Можно сказать, что болельщики «Спартака» дождались
Хоккей
«Барыс» забросил три безответные шайбы в ворота «Спартака»
Футбол
Фабио Капелло: Гвардиола планирует стать президентом «Барселоны»
Футбол
Григорян – основной претендент на пост главного тренера «Анжи»
Футбол
«Андерлехт» объявил цены на билеты к матчу с «Зенитом»
Футбол
Президент «Севильи»: Мы надеемся, что Йоветич решится на переезд в Испанию
Футбол
Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерунда
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Пепе
Пепевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы