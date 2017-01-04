Зинедин Зидан: Пепе – важный игрок «Реала», хочу, чтобы он остался в команде

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Пепе.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Португалии входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», а также китайского клуба «Хэбэй Чайна Фортун».

«Этот игрок очень важен для нашей команды. Пепе уже 10 лет выступает за «Раел» и успел войти в историю клуба. Хочу, чтобы он остался в команде. Мне интересно лишь то, что он может дать команде. Остальное меня не касается», – приводит слова специалиста AS.

В нынешнем сезоне 33-летний Пепе провел во всех турнирах 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 6 млн евро, а его соглашение с мадридским клубом истекает летом 2017 года.

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