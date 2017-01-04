Вячеслав Буцаев: Считаю, что заслуженно победили
Главный
тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных над «Автомобилистом»
(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Прежде всего хотел бы всех поздравить с Новым Годом, пожелать всего
самого наилучшего в 2017 году, чтобы он не повторил 1917-й. Команду и ребят
хотел бы поздравить с первой победой в этом году. Действительно, мы сегодня
сыграли хорошо и дисциплинированно в обороне и смогли реализовать моменты. Считаю,
что заслуженно победили.
- Вы 31
декабря и 1 января тоже тренировались? Ваша команда сегодня просто парила по льду.
- Нет, есть регламент и профсоюз. Мы не тренировались. Знаем, что соперник играл турнир в Швейцарии, но у нас не было тренировок в это время.
Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов. Команда из Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы:
Пепеляев (Костицын, Петерссон), 4:26 (0:1). Максвелл 5:31 (0:2). Костицын (Крикунов), 21:50 (0:3). О'Делл 23:15 (0:4). Морозов (Левицкий), 39:28 (0:5). Чистов (Моня), 52:52 (1:5).
Место и дата
04 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция