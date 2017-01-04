Вячеслав Буцаев: Считаю, что заслуженно победили

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своих подопечных над «Автомобилистом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Прежде всего хотел бы всех поздравить с Новым Годом, пожелать всего самого наилучшего в 2017 году, чтобы он не повторил 1917-й. Команду и ребят хотел бы поздравить с первой победой в этом году. Действительно, мы сегодня сыграли хорошо и дисциплинированно в обороне и смогли реализовать моменты. Считаю, что заслуженно победили.

- Вы 31 декабря и 1 января тоже тренировались? Ваша команда сегодня просто парила по льду.

- Нет, есть регламент и профсоюз. Мы не тренировались. Знаем, что соперник играл турнир в Швейцарии, но у нас не было тренировок в это время.

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов. Команда из Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.