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Рэзван Луческу: Не удивлен трансферу Витселя в Китай, «Зенит» сделал экстраординарный ход

Источник:  Dolce SportКомментарии

Главный тренер греческого «Ксанти» Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, тренирующего «Зенит», поделился мнением о переходе полузащитника Акселя Витселя из петербургского клуба в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Не удивлен трансферу Витселя в Китай. У тебя есть контракт на четыре миллиона евро или возможность его получить, а приходит клуб, готовый предложить 20 миллионов евро, в пять раз больше. Ты задумываешься о своей жизни, семье. Потом можно вернуться и играть в Европе на топ-уровне.

Многим игрокам предлагали такие контракты, футболисты обеспечивали себе жизнь и возвращались в Европу. Сколько примеров игроков, которые уезжали из арабских стран? Они возвращались и играли на высоком уровне. «Зенит» сделал экстраординарный ход, потому что у Витселя контракт действовал еще шесть месяцев. Летом клуб бы потерял игрока бесплатно, - сказал Луческу в интервью румынскому телеканалу Dolce Sport.

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Напомним, 3 января «Зенит» объявил о переходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.

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