Владимир Крикунов: С такой игрой под землю провалиться только можно
Главный
тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих
подопечных от «Сочи» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Естественно, «Сочи» заслуженно победил, если счет 5:1, то куда уж
незаслуженно. Про свою команду могу сказать, что мы сегодня оказались абсолютно
не готовы играть. Даже такой момент в концовке, когда Тичар убегает 1 в 0, а
Симаков ему не дает пас, говорит о том, что уже конец игры и у людей в голове
непонятно что находится. Они, наверное, все еще в эйфории от того, что мы
хорошо проехали Дальний Восток. Потом, когда приехали в Швейцарию, закончился
весь хоккей. Там проиграли все и здесь, в этой первой игре, просто развалились,
к сожалению. Единственным малым оправданием может быть то, что у нас нет
Коукала и Чайковски. Для нас это большие потери. Первого звена сегодня как
такового не было, без Коукала его вообще не видно. Ну и Чайковски, конечно, при
игре 5 на 4 для нас нужный человек. Будем работать и выправлять это положение.
Рано успокоились, видимо, считали, что все уже, всего достигли, а еще играть и
играть, еще 15 игр. С такой игрой, которую мы сегодня показали, под землю
провалиться только можно.
- Какие-то
перестановки в звеньях для себя уже наметили на следующий матч?
- У нас Коукал выйдет, будет первое звено играть в своем составе.
Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов. Команда из Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.
Матч
Автомобилист - ХК Сочи - 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)
Голы:
Пепеляев (Костицын, Петерссон), 4:26 (0:1). Максвелл 5:31 (0:2). Костицын (Крикунов), 21:50 (0:3). О'Делл 23:15 (0:4). Морозов (Левицкий), 39:28 (0:5). Чистов (Моня), 52:52 (1:5).
Место и дата
04 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция