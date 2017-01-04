Владимир Крикунов: С такой игрой под землю провалиться только можно

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Естественно, «Сочи» заслуженно победил, если счет 5:1, то куда уж незаслуженно. Про свою команду могу сказать, что мы сегодня оказались абсолютно не готовы играть. Даже такой момент в концовке, когда Тичар убегает 1 в 0, а Симаков ему не дает пас, говорит о том, что уже конец игры и у людей в голове непонятно что находится. Они, наверное, все еще в эйфории от того, что мы хорошо проехали Дальний Восток. Потом, когда приехали в Швейцарию, закончился весь хоккей. Там проиграли все и здесь, в этой первой игре, просто развалились, к сожалению. Единственным малым оправданием может быть то, что у нас нет Коукала и Чайковски. Для нас это большие потери. Первого звена сегодня как такового не было, без Коукала его вообще не видно. Ну и Чайковски, конечно, при игре 5 на 4 для нас нужный человек. Будем работать и выправлять это положение. Рано успокоились, видимо, считали, что все уже, всего достигли, а еще играть и играть, еще 15 игр. С такой игрой, которую мы сегодня показали, под землю провалиться только можно.

- Какие-то перестановки в звеньях для себя уже наметили на следующий матч?

- У нас Коукал выйдет, будет первое звено играть в своем составе.

Напомним, в составе победителей голами отметились Алексей Пепеляев, Бен Максвелл, Андрей Костицын, Эрик О’Делл и Егор Морозов, а у хозяев поля единственную шайбу забросил Станислав Чистов. Команда из Екатеринбурга с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на девятой строчке на Западе, имея в активе 66 очков.