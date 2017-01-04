Денис Глушаков: Хочу на «Открытие-Арену», жду с нетерпением старта РФПЛ

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих мыслях во время паузы в чемпионате России.

«Давно я не тренировался под присмотром дяди Валеры! Хорошо поиграл, прям напротив стадиона «Открытие-Арена»! Так захотел на домашний стадион, жду с нетерпением старта чемпионата!», – написал полузащитник красно-белых на своей странице в Instagram.

Напомним, первый матч второй половины сезона подопечные Массимо Карреры проведут 5 марта в гостях с «Краснодаром».