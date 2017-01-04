Валерий Газзаев: Будем надеяться, что амбиции ЦСКА и Гончаренко совпадут и принесут результат

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил уровень профессионализма Виктора Гончаренко, а также поделился мнением о работе белорусского специалиста в стане армейцев.

«Виктор Гончаренко? Если брать его годы, то он еще молодой, но достаточно опытный. Он уже поработал и в Белоруссии, и достаточно успешно поработал с командой БАТЭ. С командой, которая очень неплохо выглядела и в Лиге чемпионов. Я вспоминаю матчи и с той же «Баварией» – достаточно основательно. Потом он был приглашен в тренерский штаб ЦСКА. После этого полгода поработал в «Уфе», на мой взгляд, тоже достаточно неплохо.

Будем надеяться, что амбиции ЦСКА и главного тренера совпадут и принесут результат. Я считаю, что ЦСКА сделал хорошее приобретение в лице главного тренера Гончаренко. Что покажет время – очень сложно сказать. Потому что сейчас в клубе непростая ситуация и непростое время. И насколько Гончаренко сработает – это уже покажут только результаты его деятельности», – приводит слова Газзаева Говорит Москва.

Напомним, Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

На данный момент армейцы, набрав после 17-ти туров 32 очка, занимают третье место в таблице РФПЛ.