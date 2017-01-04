Валерий Газзаев: У Слуцкого будет время подумать, почему в еврокубках ЦСКА выступал так не убедительно

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход из столичного клуба Леонида Слуцкого.

«Что касается отставки Слуцкого из ЦСКА, то это его мнение. Он принял решение. Человек семь лет поработал в ЦСКА, у него были определенные достижения. И я считаю, что в этом плане он имеет полное право взять паузу, потому что последний год очень нестабильно все шло. Но надо сказать, что он провел очень хорошую работу. И я считаю, что за семь лет он добился больших достижений – это уже показатель его работы. У него будет время подумать, почему именно в еврокубках ЦСКА выступал так не убедительно. Наверное, вот эта неудовлетворённость существует.

ЦСКА – это клуб с большими традициями. Клуб, который за последние 14–15 лет является лидером нашего футбола. И конечно, претензии у руководства, у болельщиков достаточно обоснованные, я считаю, и абсолютно правильные. Тем более сегодня выстроена прекрасная инфраструктура в ЦСКА – и стадион свой, и возможности, и все остальное. Я считаю, что, наверное, в этом плане руководство прекрасно понимало и понимает, что хочет и дальше двигаться вперед. И то, что Слуцкий сделает паузу – я думаю, что это пойдет только на пользу», – цитирует Газзаева «Говорит Москва».

Напомним, сменил Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА Виктор Гончаренко.



На данный момент армейцы, набрав после 17-ти туров 32 очка, занимают третье место в таблице РФПЛ.