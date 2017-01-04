«Бостон» выставил Худобина на драфт отказов
Клуб Национальной
хоккейной лиги «Бостон Брюинз» выставил на драфт отказов российского голкипера
Антона Худобина.
Согласно регламенту НХЛ, если контракт 30-летнего вратаря в ближайшие сутки не заберет ни одна команда НХЛ, то Худобина можно будет отправить в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ).
#NHLBruins place goaltender Anton Khudobin on waivers: https://t.co/S7dG74xoEl pic.twitter.com/8rMfgnRIvT— Boston Bruins (@NHLBruins) 4 января 2017 г.
Напомним,
Худобин перед стартом этого сезона подписал двухлетний контракт с «Бостоном» на
сумму 2,4 миллиона долларов.
Добавим, в
текущем сезон российский голкипер принял участие в восьми матчах, в одной из
которых его команда одержала победу.
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