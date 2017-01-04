«Бостон» выставил Худобина на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» выставил на драфт отказов российского голкипера Антона Худобина.

Согласно регламенту НХЛ, если контракт 30-летнего вратаря в ближайшие сутки не заберет ни одна команда НХЛ, то Худобина можно будет отправить в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Напомним, Худобин перед стартом этого сезона подписал двухлетний контракт с «Бостоном» на сумму 2,4 миллиона долларов.

Добавим, в текущем сезон российский голкипер принял участие в восьми матчах, в одной из которых его команда одержала победу.