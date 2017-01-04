Луис Энрике: Месси, Суарес и Неймар вернулись в «Барселону» в лучшей форме, чем были до отпуска
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о физическом состоянии Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
«Эти футболисты вернулись в расположение команды после рождественского отпуска в лучшей форме, чем были до этого. Этот факт очень радует весь тренерский штаб. Доволен их работой на тренировках.
Мы знаем, насколько силен «Атлетик». Этот клуб всегда доставлял нам немало проблем. Они славятся своим умением прессинговать. Матч с этой командой будет очень напряженным», – цитирует специалиста Marca.
Напомним, матч с баскским клубом «Барселона» проведет 5 января.
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