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«Торино» выкупил у «Ромы» права на Фальке

Источник:  ФК «Торино»Комментарии

Футбольный клуб «Торино» выкупил права у «Ромы» на испанского форварда Яго Фальке, сообщает официальный сайт «быков».

27-летний нападающий на правах аренды перешел в «Торино» в июле минувшего года. В составе клуба из Турина Фальке сыграл 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

 Ранее футболист выступал за «Ювентус», «Тоттенхэм», «Бари», «Саутгемптон» и «Дженоа».

По информации transfermarkt.de римляне получили за испанца пять миллионов евро.

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