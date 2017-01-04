«Торино» выкупил у «Ромы» права на Фальке
Футбольный
клуб «Торино» выкупил права у «Ромы» на испанского форварда Яго Фальке,
сообщает официальный сайт «быков».
27-летний нападающий
на правах аренды перешел в «Торино» в июле минувшего года. В составе клуба из Турина
Фальке сыграл 15 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три
результативные передачи.
Ранее футболист выступал за «Ювентус», «Тоттенхэм»,
«Бари», «Саутгемптон» и «Дженоа».
По информации transfermarkt.de римляне получили за испанца пять миллионов евро.
Falque, UFFICIALE: esercitato il riscatto, lo spagnolo è del Toro https://t.co/gLqazEnujd pic.twitter.com/1oKOtDZfnN— Toro.it (@toropuntoit) 4 января 2017 г.
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