Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойти
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.
Ранее экс-футболист «красных дьяволов» Рио Фердинанд обратился с просьбой к игроку туринского клуба ответить, правда ли его возвращение в команду состоится, однако, француз не стал отвечать англичанину. Позже он выложил на своей странице в Instagram следующий пост:
«Только моя обезьяна знает, что может произойти в будущем. Люблю эту игру», – написал Эвра.
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