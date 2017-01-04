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Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.

Ранее экс-футболист «красных дьяволов» Рио Фердинанд обратился с просьбой к игроку туринского клуба ответить, правда ли его возвращение в команду состоится, однако, француз не стал отвечать англичанину. Позже он выложил на своей странице в Instagram следующий пост:

«Только моя обезьяна знает, что может произойти в будущем. Люблю эту игру», – написал Эвра.

Only my monkey knows what's will happening next 👅👅👅I love this game 😂😂😂ahahahahahahah

Фото опубликовано Patrice Evra (@patrice.evra)

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