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Моуринью заявил, что благодаря болельщикам полюбил «Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к английскому клубу.

«Здесь очень много людей, которые ценят прошлое «Манчестера», но и заботятся о будущем. Они понимают, что «Юнайтед» должен вернуться на вершину, однако, для этого следует приложить немало усилий.

Болельщики всегда поддерживали нас. Мы чувствовали это даже в самые трудные моменты. Лично для меня это многое значит. Именно такие вещи заставляют вас полюбить то место, где вы работаете каждый день. Это тронуло меня больше всего», – приводит слова специалиста Goal.

Напомним, португальский наставник возглавил «красных дьяволов» минувшим летом, сменив на посту главного тренера команды Луи ван Гала.

На данный момент «МЮ» занимает 6 место в таблице АПЛ, набрав после 29-ти туров 39 очков.

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