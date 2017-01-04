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«Зенит» стартовал в топ-16 Еврокубка с поражения от «Нижнего Новгорода»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче первого тура топ-16 Кубка Европы по баскетболу «Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 105:113 (30:33, 24:25, 16:25, 35:30).

Самым результативным игроком встречи стал форвард нижегородцев ДеАндре Кейн, набравший 31 очко. 18 очков на счету защитника Ивана Стребкова. В составе гостей 17 очков набрал защитник Стефан Маркович, по 16 очков в активе Райана Тулсона и Кайла Лэндри.

Напомним, команды выступают в группе G, куда также попали «Хапоэль» из Иерусалима и «Летувос Ритас». Во втором туре топ-16 «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Летувос Ритас», а «Нижний Новгород» встретится с «Хапоэлем» в Иерусалиме. Игры состоятся 11 января.

8 января российские команды проведут матчи в рамках Единой лиги ВТБ. «Зенит» сыграет дома с «Химками», а «Нижнему Новгороду» предстоит гостевой матч против «Астаны».

Матч

Нижний Новгород - Зенит - 113:105

Место и дата

04 января 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция

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