Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферы

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что у клуба нет денег на трансферы.

«Амкар» никого не покупает. У клуба нет денег на трансферы. Те игроки, которых мы берем, не имеют цены. Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся», - сказал Гаджиев «Р-Спорту».

Напомним, команду в это трансферное окно уже покинули вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, оба перешли в «Спартак».

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