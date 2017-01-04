Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферы
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тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что у клуба нет денег на трансферы.
«Амкар» никого не покупает. У клуба нет денег на трансферы. Те игроки,
которых мы берем, не имеют цены. Новички на первый сбор подъедут. Кто, пока не
могу сказать. Переговоры в данный момент еще ведутся», - сказал Гаджиев «Р-Спорту».
Напомним, команду в это трансферное окно уже покинули вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия, оба перешли в «Спартак».
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