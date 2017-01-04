Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 5ХК Сочи
Баскетбол  Химки88 : 80Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс3 : 0Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-А

Источник:  Официальный сайт «Маккаби» Тель-АвивКомментарии

Как сообщает пресс-служба «Маккаби» (Тель-Авив), грузинский специалист  Шота Арвеладзе оставил пост главного тренера команды.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто связан с «Маккаби»: тренерский штаб, игроков и болельщиков. Благодарю их за время, проведенное в клубе. «Маккаби» и его сотрудники навсегда останутся в моем сердце», – сказал Арвеладзе.

Напомним, наставник встал у руля команды в июне 2016 года. В ноябре сообщалось, что Арвеладзе является претендентом на пост главного тренера «Краснодара».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Айнарс Багатскис возглавил «Маккаби» (Тель-Авив)Латвийский специалист Айнарс Багатскис стал новым главным тренером тель-авивского «Маккаби».Шота Арвеладзе: Работа в «Краснодаре»? Мне неудобно отвечать на такого рода вопросыГлавный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе ответил на вопрос о возможном приходе в «Краснодар». Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает специалиста в качестве замены Игорю Шалимову.Александр Бубнов: Луческу использовал встречу с «Маккаби» для проверки состава перед игрой с «Краснодаром»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Зенит» обыграл «Маккаби»(2:0).Шота Арвеладзе может возглавить «Краснодар»Главный тренер тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе может сменить Игоря Шалимова на посту главного тренера «Краснодара», сообщает OneDivision.ru.Александр Кержаков: Луческу еще перед матчем сказал, что будем играть только на победуНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Маккаби» в пятом туре группового этапа Лиги Европы (2:0).Геннадий Орлов: «Зенит» превзошел «Маккаби» на классеКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби» (2:0) в групповом раунде Лиги Европы.«Маккаби» превзошел «Зенит» по большинству статистических показателейВчера в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» дома обыграл израильский «Маккаби» Т-А – 2:0.Александр Бубнов: «Зенит» обыграл «Маккаби» при не очень качественной игреФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча пятого тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Маккаби». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге Европы«Наши мысли теперь о чемпионате». Игроки «Зенита» после победы в Лиге ЕвропыПосле пятой победы зенитовцы говорили без энтузиазма, а единственным русскоговорящим в микст-зоне был белорус Филипенко.«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»«Надеюсь, и в Краснодаре все будет нормально». Луческу – о победе над «Маккаби»Шота Арвеладзе после поражения от «Зенита» сохранил оптимизм, а Мирча Луческу остался доволен пятой победой и отдельно Кержаковым.Егор Филипенко: С Дзюбой удалось перекинуться парой предложенийЗащитник «Маккаби» Егор Филипенко поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 0:2.«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»«У Кержакова – радость, у остальных – повинность». Ловчев о победе «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о пятой подряд победе «Зенита» в Лиге Европы.Роберт Мак: «Зениту» важно одержать шестую победу в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Хави Гарсия: Об усталости «Зенита» не может быть и речи, мы будем сконцентрированы с «Краснодаром»Капитан «Зенита» Хави Гарсия поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Лука Джорджевич: Надеюсь, в следующих играх получу еще один шанс и сыграю лучше, чем с «Маккаби»Форвард «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?Луческу догнал Боаша. Какие эксперименты удались в победном матче с «Маккаби»?Мирча Луческу испробовал три новых метода: удались только два, но «Зенит» все равно выиграл пятый матч подряд в Лиге Европы.Жулиано: Серьезный настрой «Зенита» на Лигу Европы? Это наш имиджПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).Шота Арвеладзе: У «Маккаби» еще есть шансы на выход в плей-офф Лиги ЕвропыГлавный тренер «Маккаби» Шота Арвеладзе поделился мнением о поражении в матче группового этапа Лиги Европы против «Зенита» со счетом 2:0.Мирча Луческу: Три очка, взятые в матче с «Маккаби», создадут энтузиазм в подготовке к игре с «Краснодаром»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» Тель-Авив (2:0).«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы«Зенит» победил «Маккаби» и одержал пятую победу подряд в Лиге Европы«Зенит» в матче группового этапа Лиги Европы победил тель-авивский «Маккаби» со счетом 2:0.
Главные новости
Футбол
Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»
Футбол
Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-А
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферы
Футбол
Моуринью заявил, что благодаря болельщикам полюбил «Юнайтед»
Футбол
Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойти
Хоккей
«Бостон» выставил Худобина на драфт отказов
Футбол
Валерий Газзаев: У Слуцкого будет время подумать, почему в еврокубках ЦСКА выступал так неубедительно
Футбол
Денис Глушаков: Хочу на «Открытие-Арену», жду с нетерпением старта РФПЛ
Футбол
Олег Романцев: Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!
Футбол
Олег Романцев: Можно сказать, что болельщики «Спартака» дождались
все новости
Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
Шота Арвеладзе
Шота Арвеладзевсе новости