Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-А

Как сообщает пресс-служба «Маккаби» (Тель-Авив), грузинский специалист Шота Арвеладзе оставил пост главного тренера команды.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Хотелось бы поблагодарить всех, кто связан с «Маккаби»: тренерский штаб, игроков и болельщиков. Благодарю их за время, проведенное в клубе. «Маккаби» и его сотрудники навсегда останутся в моем сердце», – сказал Арвеладзе.

Напомним, наставник встал у руля команды в июне 2016 года. В ноябре сообщалось, что Арвеладзе является претендентом на пост главного тренера «Краснодара».