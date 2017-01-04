Алексей Ярушкин: Имея много большинства, ничего не реализовали

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал поражение команды от «Барыса» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Команду хозяев с победой. Что касаемо игры, то, ключевым моментом стало большинство и реализация моментов. Имея много большинства, ничего не реализовали и в итоге по нулям», - сказал Ярушкин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Кори Тривино, Найджел Доус и Дастин Бойд. Команда из Астаны с 68-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а москвичи расположились на десятой строчке на Западе, имея в активе 60 очков.