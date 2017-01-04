Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»

По информации издания Sportbladet, 20-летний нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг перешел в «Брюгге».

Отмечается, что игрок подписал с бельгийским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. О других подробностях сделки не сообщается.

Ранее новый главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявлял, что команду в зимнее трансферное окно покинут Ласина Траоре и Карлос Страндберг.

Напомним, шведский нападающий стал игроком ЦСКА в 2015 году, перейдя из «Хаккена». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел за российскую команду восемь матчей и забил два гола.