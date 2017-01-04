Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 5ХК Сочи
Баскетбол  Химки88 : 80Литкабелис
Хоккей  США (U-20)- : -Россия (U-20)
Хоккей  Барыс3 : 0Спартак
Футбол  Тоттенхэм- : -Челси
Футбол  Реал- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации издания Sportbladet, 20-летний нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг перешел в «Брюгге».

Отмечается, что игрок подписал с бельгийским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года. О других подробностях сделки не сообщается.

Ранее новый главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявлял, что команду в зимнее трансферное окно покинут Ласина Траоре и Карлос Страндберг.

Напомним, шведский нападающий стал игроком ЦСКА в 2015 году, перейдя из «Хаккена». В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел за российскую команду восемь матчей и забил два гола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойтиЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.Валерий Газзаев: У Слуцкого будет время подумать, почему в еврокубках ЦСКА выступал так неубедительноБывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход из столичного клуба Леонида Слуцкого.Валерий Газзаев: Будем надеяться, что амбиции ЦСКА и Гончаренко совпадут и принесут результатБывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил уровень профессионализма Виктора Гончаренко, а также поделился мнением о работе белорусского специалиста в стане армейцев.Зинедин Зидан: Пепе – важный игрок «Реала», хочу, чтобы он остался в командеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Пепе.«Миранчук рискует потерять все». Обзор Ловчева«Миранчук рискует потерять все». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самых важных новостях последних дней.Нобель Арустамян: Теперь «Краснодару» важно качественно усилить составКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил поведение «Краснодара» на трансферном рынке.Президент «Севильи»: Мы надеемся, что Йоветич решится на переезд в ИспаниюПрезидент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда миланского «Интера» Стевана Йоветича.Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерундаГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».Полузащитник «Челси» Лофтус-Чик станет игроком «Вест Хэма»Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает издание Evening Standard.Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛРомуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Эвертон» нашел замену ван Дейку в «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за ОбамеянгаНападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.Врач ЦСКА: Допинг-офицеры УЕФА и ФИФА не раз брали «чистые» пробы у ЕременкоВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что полузащитник команды Роман Еременко не раз сдавал «чистые» допинг-пробы в 2016 году.«Ливерпуль» может приобрести за 50 млн фунтов нападающего «Бенфики»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.«Марсель» вошел в список претендентов на ШнайдерлинаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание The Sun.«Зенит» готов заплатить за Самариса 20 млн евро«Зенит» готов заплатить за полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса 20 миллионов евро, сообщает A Bola.«Манчестер Юнайтед» поборется с китайсиким клубом за ПепеЗащитник мадридского «Реала» Пепе продолжает привлекать внимание других клубов.«Галатасарай» планирует взять в аренду СахоЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо может переехать в чемпионат Турции. Об этом сообщает издание AMK.Мората намерен вернуться в «Ювентус»Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората рассматривает возможность возвращения в чемпионат Италии.Юристы Еременко отправили в УЕФА документы для апелляцииЮристы полузащитника ЦСКА Романа Еременко отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока, сообщил один из представляющих спортсмена юристов Юрий Зайцев.
Главные новости
Футбол
Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»
Футбол
Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-А
Футбол
Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферы
Футбол
Моуринью заявил, что благодаря болельщикам полюбил «Юнайтед»
Футбол
Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойти
Хоккей
«Бостон» выставил Худобина на драфт отказов
Футбол
Валерий Газзаев: У Слуцкого будет время подумать, почему в еврокубках ЦСКА выступал так неубедительно
Футбол
Денис Глушаков: Хочу на «Открытие-Арену», жду с нетерпением старта РФПЛ
Футбол
Олег Романцев: Как мне работа Карреры? Если честно, то никак!
Футбол
Олег Романцев: Можно сказать, что болельщики «Спартака» дождались
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Брюгге
Брюггекалендарьстатистика
Карлос Страндберг
Карлос Страндбергвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы