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Эдуард Занковец: Честь и хвала, тем, кто играл в обороне и в меньшинстве выстоял

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Очередной тяжелый матч. Думаю, то, что нам пришлось много играть в меньшинстве в первую очередь заслуга соперника, активно играли и где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Но честь и хвала, тем, кто играл в обороне, в меньшинстве выстояли, а прежде всего вратарю. Наверное, стоит отдельно отметить, что у нашего голкипера Кевина первый «сухарь», это дополнительный момент для радости.

- Что можете отметить по игре «Барыса» положительного и отрицательного?
- Думаю, что настрой и самоотдача были на хорошем уровне. Не всё получалось с точки зрения организации атаки, не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы.  То, что удалялись тоже отрицательный момент, но то, что выстояли в меньшинстве – положительный.

- Уже который матч подряд мы не видим в составе Евгения Рымарева, почему?
- Пока в состав попадают те ребята, которые на данный момент, мы считаем, сильнее.

- Как скоро увидим Романа Старченко?
- Он уже начал тренироваться, думаю, что ещё неделя, и он присоединится к основной группе.

Напомним, в составе победителей шайбы забросили Кори Тривино, Найджел Доус и Дастин Бойд. Команда из Астаны с 68-ю очками занимает шестое место в Восточной конференции, а москвичи расположились на десятой строчке на Западе, имея в активе 60 очков.

Матч

Барыс - Спартак - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Тривино (Пушкарёв), 5:53 (1:0). Доус (Боченски, Сен-Пьер), 31:42 (2:0). Бойд (Доус), 59:43 (3:0).

Место и дата

04 января 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция


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