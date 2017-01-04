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Агент Ломбертса: Новость, что Николас точно останется в «Зените» до конца сезона? Это неправда

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о текущей ситуации с возможным уходом игрока из петербургского клуба.

- Сейчас нет никаких новостей, ситуация не изменилась.

- Бельгийские СМИ написали, что Николас, скорее всего, останется в Петербурге.
- Это сенсация, что они сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию.

- Ломбертс просил руководителей «Зенита» отпустить его зимой в другой клуб.
- Больше он ни о чем не просил. Мы просто ждем, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

- Клубы контактировали с вами или «Зенитом» по поводу Николаса?
- Они запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чем-то конкретном. Нужно подождать.

- «Зенит» скоро поедет на сборы. Ломбертс примет в них участие?
- Конечно, он будет там, никаких проблем, - отметил агент в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее Верхулст заявил, что Ломбертс обратился к Алексею Миллеру и Александру Дюкову с просьбой отпустить его в другой клуб, так как он получает мало игровой практики. В сезоне 2016/2017 бельгиец отыграл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах. В декабре СМИ сообщали об интересе к защитнику со стороны турецкого «Бешикташа», бельгийских клубов «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

Контракт 31-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года. Игроки основного состава петербургского клуба выйдут из отпуска 9 января. Первый сбор команда планирует провести с 11 по 22 января в ОАЭ.

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