Борт одержал победу на третьем этапе «Дакара» в классе мотоциклов
На
третьем этапе в классе мотоциклов победу одержал испанец Хоан Барреда Борт,
выступающий на «Хонде».
Вторым
стал британский гонщик Сэм Сандерленд (КТМ). Замкнул тройку лидером француз
Пьер Александр Рене («Хускварна»)
«Дакар»
Третий этап
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 04:22:41
2. Сэм Сандерленд (KTM) +13:29
3. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +16:30
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:02
5. Паулу Гонсалвеш (Honda) +17:20
6. Адриен ван Беверен (Yamaha) +20:40
7. Франко Кайми (Honda) +21:09
8. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +21:43
9. Тоби Прайс (KTM) +22:51
10. Рикки Брабек (Honda) +25:16
«Дакар»
Общий зачет
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30
2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56
5. Тоби Прайс (KTM)+17:19
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.