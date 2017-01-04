Борт одержал победу на третьем этапе «Дакара» в классе мотоциклов

читайте также

Антон Шибалов: Сегодня результат очень сильно зависел от удачи Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Антон Шибалов прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 15-м и в общем зачете поднялся с 16-й строчки на 15-ю.

Айрат Мардеев: За 100 километров до финиша лопнул шланг ГУРа Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Айрат Мардеев прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 21-м и в общем зачете опустился с 14-й строчки на 18-ю.

Дмитрий Сотников: Практически весь день на максимуме Пилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Дмитрий Сотников прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал вторым и в общем зачете поднялся с 10-й строчки на вторую.

Сергей Карякин: Режим жизни очень напряженный – мало спим, много работаем Российский гонщик, участник «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором он финишировал 15-м и в общем зачете опустился с седьмого на 14-е место.

Дневник «Дакара». Перед третьим этапом. Дождались! Третий этап ралли-рейда подготовил гонщикам первое настоящее бездорожье и первый подъем на высоту.

Дневник «Дакара». День 2. Как в бане В Аргентине прошел первый серьезный этап ралли-рейда «Дакар-2017».

Дневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязью Второй этап «Дакара» станет дне только одним из самых длинных, но и, возможно, самым легким во всей гонке, если не считать старта и финиша.

Эдуард Николаев: Пытались с первого же этапа ухватиться за лидерство Пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал шестым.

Айрат Мардеев: Не ожидал, что будет такое отставание Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал 14-м.

Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается… О том, как КАМАЗ стал автобусом, похожим на поезд, а тот превратился в гостиницу.

Сергей Карякин: У меня две минуты отставания, что абсолютно ни о чем не говорит Российский участник «Дакара»-2017 в классе квадрациклов Сергей Карякин поделился впечатлениями от первого спец-участка ралли-марафона.

Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестой Чешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.

Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец Коронел Состоялся первый этап ралли «Дакар-2017» в классе мотовездеходов. В тройку лучших попал россиянин Равиль Маганов, выступающий на Polaris.

«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день Поломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой команды

Карякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец Медейрос Стартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.

Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростой Пилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер» Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».

ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗы Команда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».

«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017» Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонки