Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист1 : 5ХК Сочи
Баскетбол  Химки88 : 80Литкабелис
Хоккей  США (U-20)1 : 1Россия (U-20)
Хоккей  Барыс3 : 0Спартак
Футбол  Тоттенхэм0 : 0Челси
Футбол  Реал1 : 0Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борт одержал победу на третьем этапе «Дакара» в классе мотоциклов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На третьем этапе в классе мотоциклов победу одержал испанец Хоан Барреда Борт, выступающий на «Хонде».

Вторым стал британский гонщик Сэм Сандерленд (КТМ). Замкнул тройку лидером француз Пьер Александр Рене («Хускварна»)

«Дакар»
Третий этап
Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 04:22:41
2. Сэм Сандерленд (KTM) +13:29
3. Пьер Александр Рене (Husqvarna) +16:30
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) +17:02
5. Паулу Гонсалвеш (Honda) +17:20
6. Адриен ван Беверен (Yamaha) +20:40
7. Франко Кайми (Honda) +21:09
8. Херард Фаррес Гуэль (KTM) +21:43
9. Тоби Прайс (KTM) +22:51
10. Рикки Брабек (Honda) +25:16

«Дакар»
 Общий зачет
Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 07:35:30
2. Сэм Сандерленд (KTM) + 11:20
3. Паулу Гонсалвеш (Honda)+14:42
4. Пабло Кинтанилья (Husqvarna)+15:56
5. Тоби Прайс (KTM)+17:19

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Шибалов: Сегодня результат очень сильно зависел от удачиПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Антон Шибалов прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 15-м и в общем зачете поднялся с 16-й строчки на 15-ю.Айрат Мардеев: За 100 километров до финиша лопнул шланг ГУРаПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Айрат Мардеев прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал 21-м и в общем зачете опустился с 14-й строчки на 18-ю.Дмитрий Сотников: Практически весь день на максимумеПилот команды «КАМАЗ-мастер», участник «Дакара»-2017 Дмитрий Сотников прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором его экипаж финишировал вторым и в общем зачете поднялся с 10-й строчки на вторую.Сергей Карякин: Режим жизни очень напряженный – мало спим, много работаемРоссийский гонщик, участник «Дакара»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал итоги второго этапа ралли-марафона, в котором он финишировал 15-м и в общем зачете опустился с седьмого на 14-е место.Дневник «Дакара». Перед третьим этапом. Дождались!Дневник «Дакара». Перед третьим этапом. Дождались!Третий этап ралли-рейда подготовил гонщикам первое настоящее бездорожье и первый подъем на высоту.Дневник «Дакара». День 2. Как в банеДневник «Дакара». День 2. Как в банеВ Аргентине прошел первый серьезный этап ралли-рейда «Дакар-2017».Дневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязьюДневник «Дакара». Пыль, которая грозит стать грязьюВторой этап «Дакара» станет дне только одним из самых длинных, но и, возможно, самым легким во всей гонке, если не считать старта и финиша.Эдуард Николаев: Пытались с первого же этапа ухватиться за лидерствоПилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал шестым.Айрат Мардеев: Не ожидал, что будет такое отставаниеПилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2017, в котором его экипаж финишировал 14-м.Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…Дневник «Дакара». День 1. Легким движением КАМАЗ превращается…О том, как КАМАЗ стал автобусом, похожим на поезд, а тот превратился в гостиницу.Сергей Карякин: У меня две минуты отставания, что абсолютно ни о чем не говоритРоссийский участник «Дакара»-2017 в классе квадрациклов Сергей Карякин поделился впечатлениями от первого спец-участка ралли-марафона.Чех Коломы выиграл первый этап «Дакара» в классе грузовиков, Николаев на КАМАЗе – шестойЧешский экипаж Мартина Коломы стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в классе грузовиков.Маганов занял третье место на первом этапе «Дакара» в зачете мотовездеходов, победил голландец КоронелСостоялся первый этап ралли «Дакар-2017» в классе мотовездеходов. В тройку лучших попал россиянин Равиль Маганов, выступающий на Polaris.«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый день«Машины не ломать». Дневник «Дакара-2017»: первый деньПоломка на первом этапе ралли-рейда может дорого стоить гонщикам любой командыКарякин стал седьмым на первом этапе «Дакара» в зачете квадроциклов, выиграл бразилец МедейросСтартовало ралли «Дакар-2017». В зачете квадроциклов первым стал бразилец Марсело Медейрос, а россиянин Сергей Карякин занял седьмое место.Айрат Мардеев: Гонка будет интересной и непростойПилот команды «КАМАЗ-мастер» поделился ожиданиями от ближайших соревнований. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».Эдуард Николаев: В Парагвае очень искренне отношение к команде «КАМАЗ-мастер»Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как их приняли в Парагвае. Напомним, что команде предстоит участвовать в ралли «Дакар».ВИДЕО ДНЯ: парагвайцы встречают КАМАЗыКоманда «КамАЗ-Мастер» прибыла в Парагвай, где сегодня стартует легендарная гонка «Дакар».«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»«За КАМАЗ с детства». Парагвай встретил российских гонщиков «Дакара-2017»Перед стартом первого этапа легендарного ралли-рейда состоялось представление всех участников гонкиБезопасность «Дакара-2017» обеспечат 22 000 полицейскихОрганизаторы ралли-рейда «Дакар» рассказали о мерах безопасности, которые будут предприняты в течение гонки, стартующей в столице Парагвая Асунсьоне 2 января 2017 года. Безопасность будут обеспечивать более 20 000 полицейских.
Главные новости
Хоккей
МЧМ-2017. США – Россия. Кто выйдет в финал? Онлайн
Футбол
«Реал» – «Севилья». Онлайн
Футбол
«Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн
Футбол
Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухи
Футбол
ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»
Футбол
Президент «Терека» подтвердил переход Бериша из «Анжи»
Футбол
Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛ
Футбол
Агент Ломбертса: Новость, что Николас точно останется в «Зените» до конца сезона? Это неправда
Футбол
Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»
Футбол
Официально: Арвеладзе расторг контракт с «Маккаби» Т-А
все новости
Дакар
Дакар