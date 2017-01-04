Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛ
Агент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош сообщил
о том, что его клиент имеет несколько предложений от клубов РФПЛ.
«У нас есть предложения от двух российских клубов. Но это не топ-клубы. Мы
ждем ответа от клуба из первой пятерки, возможно, Эрик перейдет туда», - сказал
Драгош «Р-Спорту».
После 17 туров чемпионата России первая пятерка РФПЛ выглядит следующим
образом: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Терек» и
«Краснодар». «Томь» замыкает турнирную таблицу.
Напомни, 28-летний румын был признан болельщиками «Томи» лучшим игроком ноября-декабря минувшего года.
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