Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛ

Агент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош сообщил о том, что его клиент имеет несколько предложений от клубов РФПЛ.

«У нас есть предложения от двух российских клубов. Но это не топ-клубы. Мы ждем ответа от клуба из первой пятерки, возможно, Эрик перейдет туда», - сказал Драгош «Р-Спорту».

После 17 туров чемпионата России первая пятерка РФПЛ выглядит следующим образом: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Терек» и «Краснодар». «Томь» замыкает турнирную таблицу.

Напомни, 28-летний румын был признан болельщиками «Томи» лучшим игроком ноября-декабря минувшего года.

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