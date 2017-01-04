Евгений Дадонов: Поражение в Минске – полезный урок для СКА
Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:5).
- Ничего хорошего у нас нет, третье поражение подряд. Два периода провели просто провальных. Мне кажется, нужно делать правильные выводы. Возможно, это полезный урок для нашей команды, и мы не будем в дальнейшем наступать на те же грабли.
- Можно посчитать плюсом такую встряску незадолго до плей-офф?
- Надеюсь, это хороший опыт. Будем готовиться к следующей игре, посмотрим, как мы ее проведем.
- Что произошло с командой во втором периоде? Проиграли его 1:4.
- Сложно сказать. В принципе, настраивались. Но надо отдать должное «Динамо» - минчане неплохо играли, быстро двигались, проводили много скоростных комбинаций, убегая в отрыв, - приводит слова Дадонова TimeToDraft.
Напомним, СКА проиграл «Динамо» в Минске со счетом 4:5, по ходу матча минчане вели 5:0. Дадонов стал автором третьей шайбы армейцев в ворота Бена Скривенса, также голы забили Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Егор Яковлев. В составе «Динамо» отличились Аарон Палушай, Андрей Степанов, Сергей Дрозд, а Фредрик Петтерссон оформил дубль.
Подопечные Олега Знарка потерпели третье поражение подряд. Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 44 игр. Следующий матч СКА проведет 5 января в Хельсинки против «Йокерита». Начало встречи в 19:30.
Матч
Динамо Мн - СКА - 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)
Голы:
Петтерссон (Клинкхаммер), 5:24 (1:0). Палушай (Китаров, Граборенко), 21:56 (2:0). Петтерссон 25:36 (3:0 - бол.). Степанов 32:26 (4:0). Дрозд (Кулаков), 33:32 (5:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 38:35 (5:1 - бол.). Дацюк (Рукавишников), 43:04 (5:2). Дадонов (Шипачёв), 49:32 (5:3). Яковлев (Херсли, Шипачёв), 53:00 (5:4).
Место и дата
03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция