Евгений Дадонов: Поражение в Минске – полезный урок для СКА

Нападающий СКА Евгений Дадонов поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:5).

- Ничего хорошего у нас нет, третье поражение подряд. Два периода провели просто провальных. Мне кажется, нужно делать правильные выводы. Возможно, это полезный урок для нашей команды, и мы не будем в дальнейшем наступать на те же грабли.

- Можно посчитать плюсом такую встряску незадолго до плей-офф?

- Надеюсь, это хороший опыт. Будем готовиться к следующей игре, посмотрим, как мы ее проведем.

- Что произошло с командой во втором периоде? Проиграли его 1:4.

- Сложно сказать. В принципе, настраивались. Но надо отдать должное «Динамо» - минчане неплохо играли, быстро двигались, проводили много скоростных комбинаций, убегая в отрыв, - приводит слова Дадонова TimeToDraft.

Напомним, СКА проиграл «Динамо» в Минске со счетом 4:5, по ходу матча минчане вели 5:0. Дадонов стал автором третьей шайбы армейцев в ворота Бена Скривенса, также голы забили Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Егор Яковлев. В составе «Динамо» отличились Аарон Палушай, Андрей Степанов, Сергей Дрозд, а Фредрик Петтерссон оформил дубль.

Подопечные Олега Знарка потерпели третье поражение подряд. Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции, имея в активе 104 очка после 44 игр. Следующий матч СКА проведет 5 января в Хельсинки против «Йокерита». Начало встречи в 19:30.