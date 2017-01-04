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Президент «Терека» подтвердил переход Бериша из «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход 25-летнего албанского полузащитника «Анжи» Бернарда Бериша.

«Сегодня Республиканский Футбольный Клуб «Терек» Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским «Анжи», мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно. Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в российской премьер-лиге, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард», - написал Даудов в инстаграме.

Дорогие друзья! Сегодня Республиканский Футбольный Клуб "Терек" Грозный имени АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договорённость между футболистом, нами и махачкалинским "Анжи, мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно. Знаю, что многие болельщики "Терека" очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в Российской Премьер-Лиге, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в "Терек", Бернард! #Кадыров #Даудов #Терек #Бериша #Чечня #Спорт #Футбол

Видео опубликовано М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095)

Напомним, Бериша перешел в махачкалинский клуб в январе 2016 года. За «Анжи» он провел 30 матчей, в которых забил четыре мяча.

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