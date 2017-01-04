ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»

Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойти

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.