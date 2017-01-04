ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»
Московский ЦСКА интересуется 20-летним бразильским полузащитником «Васко да
Гамы» Матеусом Индио, выступающим на правах аренды в «Эшториле», сообщает A Bola.
По информации издания, помимо армейцев за игроком также следит загребское «Динамо».
В текущем сезоне Индио принял участие в 16 матчах «Эшторила», в которых
забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.
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