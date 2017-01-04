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ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»

Источник:  A BolaКомментарии

Московский ЦСКА интересуется 20-летним бразильским полузащитником «Васко да Гамы» Матеусом Индио, выступающим на правах аренды в «Эшториле», сообщает A Bola.

По информации издания, помимо армейцев за игроком также следит загребское «Динамо».

В текущем сезоне Индио принял участие в 16 матчах «Эшторила», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

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