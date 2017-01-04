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Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухи

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Зенит» готов заплатить за его клиента 20 миллионов евро.

- Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в «Зенит». Лучше вам спросить об этом в «Бенфике» или в самом «Зените». Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с «Бенфикой», и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями «Зенита», так что данная информация всего лишь слухи, - цитирует представителя игрока «Р-Спорт».

Напомним, ранее португальские СМИ сообщили, что Самарис готов отклонить предложения от английских клубов ради перехода в «Зенит». Издания отмечали, что петербургский клуб может потратить на трансфер средства, полученные от продажи Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюанцзянь». По данным Transfermarkt.de, за трансфер бельгийца сине-бело-голубые получили 20 миллионов евро.

Самарис играет за «Бенфику» с 2014 года после перехода из «Олимпиакоса». В сезоне 2016/2017 27-летний грек провел за лиссабонский клуб во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями.

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