«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Луис Энрике: Месси, Суарес и Неймар вернулись в «Барселону» в лучшей форме, чем были до отпуска

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о физическом состоянии Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.