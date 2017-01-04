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«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Виллиан Жозе, Карлос Вела и Микель Оярсабаль, а у гостей единственный мяч забил Мануэль Тригерос.

Ответный матч состоится 11 января на стадионе «Эль-Мадригал».

Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч

Матч

Реал Сосьедад - Вильярреал - 3:1 (2:0)

Голы

Виллиан 17 (1:0). Вела 33 (2:0). Ойарсабаль 72 (3:0). Тригерос 77 (3:1).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Сальдуа, Гонсалес, Берчиче, Мартинес И., Прието, Ойарсабаль, Сурутуса, Ильярраменди, Виллиан, Вела

Вильярреал: Асенхо, Марио, Мусаккио, Хосе Анхель, Гонсалес А., Тригерос, Эрнандес, Сориано Р., дос Сантос, Сансоне, Пато

Место и дата

04 января 21:00, Аноэта, Онлайн-трансляция

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