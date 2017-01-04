Василий Карасев: Свои очки мы набрали, но в защите против «Нижнего Новгорода» сыграли безобразно

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча первого тура топ-16 Кубка Европы против «Нижнего Новгорода» (105:113).

- Единственная радость от игры заключается в том, что мы сумели немного сократить разницу. Понятно, что в своем игровом зале у «Нижнего» попадали даже те, кто, исходя из разбора игры, попадать не должен был, но это не оправдание - мы не справились с защитой. Сначала пропустили много трехочковых, а затем стали действовать ближе и не успевали в ногах. По большому счету, свои очки мы набрали, но в защите сыграли безобразно.

- В каких физических кондициях находится команда?

- У нас все в порядке, мы работали с 1 числа, разве что вчера на тренировке ребята немного «задохнулись», когда мы дали им пробежаться, но это не должно было сильно повлиять, потому что даже в концовке матча мы нормально прессинговали.

Иногда имело место невыполнение установок, иногда считали, что соперник промахнется, иногда мы сами промахивались совершенно свободными бросками, после которых «Нижний» убегал в атаку. И это при том, что мы себя позиционируем как команда, играющая быстро и «от броска». Будем работать. Нужно побеждать дома с большей разницей и выигрывать остальные матчи, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» в гостях со счетом 105:113. У петербургской команды самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 17 очков. По 16 очков в активе Райана Тулсона и Кайла Лэндри. В составе нижегородцев 29 очков на счету ДеАндре Кейна.

Следующий матч в топ-16 подопечные Василия Карасева проведут 11 января дома против «Летувос Ритас». «Нижний Новгород» в тот же день встретится в Иерусалиме с местным «Хапоэлем». 8 января «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ сыграет в Санкт-Петербурге с «Химками».