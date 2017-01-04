Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Канада (U-20)
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Теннис  Кузнецова- : -Мугуруса
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Карасев: Свои очки мы набрали, но в защите против «Нижнего Новгорода» сыграли безобразно

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча первого тура топ-16 Кубка Европы против «Нижнего Новгорода» (105:113).

- Единственная радость от игры заключается в том, что мы сумели немного сократить разницу. Понятно, что в своем игровом зале у «Нижнего» попадали даже те, кто, исходя из разбора игры, попадать не должен был, но это не оправдание - мы не справились с защитой. Сначала пропустили много трехочковых, а затем стали действовать ближе и не успевали в ногах. По большому счету, свои очки мы набрали, но в защите сыграли безобразно.

- В каких физических кондициях находится команда?
- У нас все в порядке, мы работали с 1 числа, разве что вчера на тренировке ребята немного «задохнулись», когда мы дали им пробежаться, но это не должно было сильно повлиять, потому что даже в концовке матча мы нормально прессинговали.

Иногда имело место невыполнение установок, иногда считали, что соперник промахнется, иногда мы сами промахивались совершенно свободными бросками, после которых «Нижний» убегал в атаку. И это при том, что мы себя позиционируем как команда, играющая быстро и «от броска». Будем работать. Нужно побеждать дома с большей разницей и выигрывать остальные матчи, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» в гостях со счетом 105:113. У петербургской команды самым результативным игроком стал Стефан Маркович, набравший 17 очков. По 16 очков в активе Райана Тулсона и Кайла Лэндри. В составе нижегородцев 29 очков на счету ДеАндре Кейна.

Следующий матч в топ-16 подопечные Василия Карасева проведут 11 января дома против «Летувос Ритас». «Нижний Новгород» в тот же день встретится в Иерусалиме с местным «Хапоэлем». 8 января «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ сыграет в Санкт-Петербурге с «Химками».

Матч

Нижний Новгород - Зенит - 113:105

Состав

Нижний Новгород: Кейн (31), Стребков (18), Зубчич (14), Вене (12), Попов (12), Бойнтон (11)

Зенит: Маркович (17), Ландри (16), Тулсон (16), Карасёв С. (14), Уайт (12)

Место и дата

04 января 19:30, СК Мещерский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение литовскому «Литкабелису» в матче первого тура топ-16 Кубка Европы.«Зенит» стартовал в топ-16 Еврокубка с поражения от «Нижнего Новгорода»В матче первого тура топ-16 Кубка Европы по баскетболу «Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 105:113 (30:33, 24:25, 16:25, 35:30).Василий Карасев: Тимма может быть связующим звеном между россиянами и иностранцамиГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Астаны» (99:72).Илиас Папатеодору: «Астана» не выдержала ритм и агрессию «Зенита»Главный тренер «Астаны» Илиас Папатеодору поделился мнением о поражении в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (72:99).22 очка Вихрова помогли «Зениту» обыграть «Астану»«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Астану» со счетом 99:72.Василий Карасев: С матча против «Астаны» начнем восстанавливать упущенные позицииГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем матче в Единой лиге ВТБ против «Астаны».Янис Тимма стал новым капитаном «Зенита»Тренерский штаб «Зенита» назначил форварда Яниса Тимму капитаном команды.Андрей Зубков: Прежний «Локомотив-Кубань» возвращается, мы набираем оборотыКапитан «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров«Зенит» принимал «Локомотив-Кубань», который при Саше Обрадовиче ни разу не проиграл в Единой лиге ВТБ. Не случилось этого и в Петербурге.Василий Карасев: «Зенит» значительно осложнил себе шансы на высокое место в Единой лиге ВТБГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани», который прошел в Санкт-Петербурге (62:68).Кайл Лэндри: «Зениту» больше нельзя проигрывать в Единой лиге ВТБКапитан «Зенита» Кайл Лэндри поделился мнением о причинах поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (62:68).Саша Обрадович: Мы держали тот ритм, который удобен нам и неудобен «Зениту»Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в выездном матче Единой лиги ВТБ (68:62).«Локомотив-Кубань» благодаря победе над «Зенитом» вышел на третье место в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома потерпел поражение от «Локомотива-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 62:68 (12:19, 15:22, 17:10, 18:17).«Нижний Новгород» дома обыграл «Парму»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 115:94 в пользу «Нижнего Новгорода».Василий Карасев: После поражения от УНИКСа нам кровь из носу нужно побеждать «Локомотив-Кубань»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о ближайшем сопернике команды по регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ - «Локомотиве-Кубани».Душко Иванович: Первые 20 минут «Химки» играли очень хорошоГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над испанским «Бильбао» в матче Кубка Европы похвалил подопечных за игру в первой половине встречи.«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в матче Кубка ЕвропыБаскетболисты «Нижнего Новгорода» дома проиграли хорватской «Цедевите» в заключительном матче группового этапа Кубка Европы.«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Советский спорт» – о сложной победе «Зенита» над «Уникахой», которая вывела команду Карасева на первое место в группе.«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Валенсии»Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в гостевом матче заключительного, десятого, тура группового этапа Кубка Европы уступили «Валенсии».Хоан Пласа: «Уникаха» слишком рано поверила в победу и перестала действовать как командаГлавный тренер «Уникахи» Хоан Пласа поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче первого группового раунда Еврокубка (72:82).
Главные новости
Хоккей
МЧМ-2017. США – Россия. Кто выйдет в финал? Онлайн
Футбол
«Реал» без Роналду разгромил «Севилью»
Футбол
«Марсель» попытается приобрести Бернарда и Кришито
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»
Футбол
Дмитрий Тарасов поддержал Расула Мирзаева
Баскетбол
21 очко Шведа помогло «Химкам» обыграть «Литкабелис»
Футбол
Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухи
Футбол
ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»
Футбол
Президент «Терека» подтвердил переход Бериши из «Анжи»
Футбол
Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛ
все новости
Нижний Новгород
Нижний Новгородкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Василий Карасёв
Василий Карасёввсе новости
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости