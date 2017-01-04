Рональд Куман: Боласи выбыл на 11-12 месяцев
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что полузащитник «ирисок»
Янник Боласи выбыл на долгий срок.
«Пройдет около 11-12 месяцев, прежде чем он вернется в строй. Это большое разочарование для нас, но он вернется», - цитирует Кумана BBC.
Боласи повредил правое колено 4 декабря, во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
В ближайшее время полузащитник перенесет вторую операцию на крестообразной связке.
Напомним, в текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 16 матчах,
в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
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