Рональд Куман: Боласи выбыл на 11-12 месяцев

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что полузащитник «ирисок» Янник Боласи выбыл на долгий срок.

«Пройдет около 11-12 месяцев, прежде чем он вернется в строй. Это большое разочарование для нас, но он вернется», - цитирует Кумана BBC.

Боласи повредил правое колено 4 декабря, во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

В ближайшее время полузащитник перенесет вторую операцию на крестообразной связке.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 16 матчах, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.