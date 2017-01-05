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Евгений Пашутин: Отправляемся в Виторию за победой

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин перед матчем 16-го тура регулярного сезона Евролиги против «Басконии» отметил решительный настрой подопечных.

«Мы смотрели матч «Басконии» с «Маккаби». Мы проанализировали нашу игру в четвертой четверти, проанализировали наши ошибки. Мы готовы к этой встрече, в команде отличная «химия», всем нравится быть частью УНИКСа. И хотя мы знаем, что будем играть с грозным соперником, мы отправляемся в Виторию за победой», - приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.

Матч «Баскония» - УНИКС пройдет 5 января и начнется в 23:00 (мск). В 15 стартовых турах УНИКС одержал шесть побед, а «Баскония» - десять.

Матч

Баскония - УНИКС

Место и дата

05 января 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция

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