Евгений Пашутин: Отправляемся в Виторию за победой
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин перед матчем 16-го тура
регулярного сезона Евролиги против «Басконии» отметил решительный настрой
подопечных.
«Мы смотрели матч «Басконии» с «Маккаби». Мы проанализировали нашу
игру в четвертой четверти, проанализировали наши ошибки. Мы готовы к этой
встрече, в команде отличная «химия», всем нравится быть частью УНИКСа. И хотя
мы знаем, что будем играть с грозным соперником, мы отправляемся в Виторию за
победой», - приводит слова Пашутина официальный сайт Евролиги.
Матч «Баскония» - УНИКС пройдет 5 января и начнется в 23:00 (мск). В 15 стартовых турах УНИКС одержал шесть побед, а «Баскония» - десять.
Матч
Место и дата
05 января 23:00, Фернандо Буэза, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически