«Звезда» сыграла со сборной журналистов
Подмосковная «Звезда»
провела товарищеский матч со сборной журналистов России.
Игра прошла в Звенигороде и завершилась победой профессиональной команды со счетом 47:24.
Сборная журналистов России готовится к традиционной игре с журналистами Белоруссии, которая запланирована на 6 января в Крылатском в рамках рождественского матча национальных сборных двух стран.
Журналисты России и Белоруссии провели между собой уже три матча, в двух из них победы одержали белорусские журналисты, а еще один матч завершился вничью.
Звенигород
Товарищеский матч
«Звезда» (Московская
область) – Сборная журналистов России – 47:24 (22:10)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически