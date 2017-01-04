«Звезда» сыграла со сборной журналистов

Подмосковная «Звезда» провела товарищеский матч со сборной журналистов России.

Игра прошла в Звенигороде и завершилась победой профессиональной команды со счетом 47:24.

Сборная журналистов России готовится к традиционной игре с журналистами Белоруссии, которая запланирована на 6 января в Крылатском в рамках рождественского матча национальных сборных двух стран.

Журналисты России и Белоруссии провели между собой уже три матча, в двух из них победы одержали белорусские журналисты, а еще один матч завершился вничью.

Звенигород

Товарищеский матч

«Звезда» (Московская область) – Сборная журналистов России – 47:24 (22:10)