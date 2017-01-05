«Енисей» разгромил «Бенфику» в матче Кубка Европы ФИБА

Баскетболисты «Енисея» разгромили на своей площадке лиссабонскую «Бенфику» в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Встреча группы Р, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 99:69 в пользу хозяев. Самым результативным в составе российской команды стал Фрэнк Элегар, набравший 22 очка.

«Енисей» одержал третью победу в трех матчах, сохранил лидерство в группе и теперь готовится к следующей встрече турнира - дома 11 января с голландским «Гронингеном».